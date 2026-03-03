ಇರಾನ್ ಮೂಲದ ಈ ಚಹಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ. ಇದರ ದಪ್ಪ ಕೆನೆಭರಿತ ರುಚಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇರಾನಿ ಚಹಾ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಹಳೆಯ ಇರಾನಿ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಹಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು-2 ಕಪ್, ನೀರು-½ ಕಪ್, ಚಹಾ ಪುಡಿ-2 ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ, ಸಕ್ಕರೆ-ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ-1 ಚಿಟಿಕೆ.
ಇರಾನಿ ಚಹಾ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ಹಾಲು ತಳ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಆಗಾಗ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿರಿ. ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಾದ ಮೇಲೆ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ 3-4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಕಡು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಮೊದಲು 2-3 ಚಮಚ ದಪ್ಪಗಿನ ಹಾಲು ಹಾಕಿ. ನಂತರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಚಹಾದ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ನೊರೆ ಬರಲು, ಚಹಾವನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಗೆ 2-3 ಬಾರಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಸುರಿಯಿರಿ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಕರವಾದ ಇರಾನಿ ಚಹಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಇರಾನಿ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಲು ಬಳಸಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಹಾ ಪುಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುದಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ.
ಮರೆವಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ, ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು 100 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು! ಮಾಡೋದೇಗೆ?
Fennel Seeds: ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಂಪು ತಿಂದರೆ ಸಿಗುವ 7 ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!
ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟುಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಂತೆಯೇ ರುಚಿಯಾದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ
Gardening Tips: ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲೇ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ