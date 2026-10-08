ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ, ಪರೋಟ ಹಾಗೂ ಪಕೋಡ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸವಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದನ್ನ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಏನಂದ್ರೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಲ್ವಾ. ಹೌದು ಈ ಹಲ್ವಾ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಮೊದಲಿಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಣ್ಣ ದಂಟುಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೇವಲ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ.
ಈಗ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ನೆನಪಿಡಿ ಹಲ್ವಾ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸ್ಟೌ ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಧಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುವವರೆಗೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮ್, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಈಗ ತಯಾರಾದ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಲ್ವವನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಸೇವಿಸಬಹುದು ತುಂಬಾನೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
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