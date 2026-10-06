Kannada

ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 6 ಪಾನೀಯಗಳು

ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 6 ಪಾನೀಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

food Oct 06 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits: Getty
Kannada

ಗ್ರೀನ್ ಟೀ

ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶವು ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಶುಂಠಿ ನೀರು

ಶುಂಠಿ ನೀರು ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಅನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಜೀರಿಗೆ ನೀರು

ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Sandook
Kannada

ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ನೀರು

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ (ಫೈಬರ್) ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Asianet News
Kannada

ಚಕ್ಕೆ ನೀರು

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ (ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ) ನೀರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

ಟೊಮೆಟೊ ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳಿವೆ ನೋಡಿ!

ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ?

ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಈ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ

ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯಿರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ!