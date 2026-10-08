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ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ!

ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಬೊಜ್ಜು, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

food Oct 08 2026
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
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ಸೋಡಾ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್!

ಸೋಡಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

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ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು!

ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ.

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ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯಲೇಬೇಡಿ

ಜನರು ಕೆಫೀನ್ ಗಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

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ಸ್ಫೋರ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹಾನಿಕಾರಕ

ಎಲೆಕ್ಟೋಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು Sport Drinks ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

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ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು

8 ಔನ್ಸ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ 24.8 (ಸುಮಾರು 3 ಚಮಚ) ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಿಂದ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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