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ಬಿಳಿ ಕಡಲೆಯ ಲಾಭಗಳು

ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

food Oct 03 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits: Getty
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ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆ

ಬಿಳಿ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ (ಡಯೆಟರಿ ಫೈಬರ್) ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಿಳಿ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್

ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳು ಬಿಳಿ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು (ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್) ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.

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ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಆಗರ

ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಫೋಲೇಟ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ದಿನವಿಡೀ ಎನರ್ಜಿ

ಬಿಳಿ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಜೀವಕೋಶಗಳ ರಕ್ಷಣೆ

ಬಿಳಿ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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