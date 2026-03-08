ಕುರಿ ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಟನ್ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಆದರೆ ನಾವಿಂದು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಮಟನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು.
ಮಟನ್ ಸಾರು ಬೆಂದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐಸ್ ತುಂಡನ್ನು ಸೌಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಸಾರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲೆತ್ತಿ.
ಸಾರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬು ಐಸ್ನ ಅತಿಯಾದ ತಂಪಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐಸ್ ತುಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೌಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಟನ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಚಮಚದಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ.
