ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ

ಕುರಿ ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಟನ್ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. 

food Mar 08 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Sonys kitchen/Youtube
ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್

ಆದರೆ ನಾವಿಂದು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಮಟನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು.

Image credits: pinterest
ಐಸ್ ಅದ್ದಿ

ಮಟನ್ ಸಾರು ಬೆಂದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐಸ್ ತುಂಡನ್ನು ಸೌಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಸಾರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲೆತ್ತಿ.  

Image credits: pinterest
ಐಸ್ ತುಂಡಿಗೆ ಅಂಟುತ್ತೆ

ಸಾರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬು ಐಸ್‌ನ ಅತಿಯಾದ ತಂಪಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐಸ್ ತುಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೌಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: our own
ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಟನ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

Image credits: Home cooking point/Youtube
ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಟೆಕ್ನಿಕ್

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.

Image credits: foodsenter/Youtube
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ

ಚಮಚದಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ.

Image credits: cooking with sariyu/Youtube

