ಪಲಾವ್ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ!
ಪಲಾವ್ ಮಾಡುವ 20 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸಲು ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹದವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಉದುರು ಉದುರಾದ ಪಲಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ..
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