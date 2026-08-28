ಸದ್ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಧಾನ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು (Energy Level) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದೇಹದ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹುರುಳಿಯ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹುರುಳಿ ಕಾಳಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾರು/ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸದ್ಗುರು.
ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ. ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
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