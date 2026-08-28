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ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ

ಸದ್ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಧಾನ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.

food Aug 28 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:pinterest
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ದಿನವಿಡೀ ಎನರ್ಜಿ!

ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು (Energy Level) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ

ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದೇಹದ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಶೀತ-ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ

ಹುರುಳಿಯ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ಗೆ ಮದ್ದು

ಹುರುಳಿ ಕಾಳಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.

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ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಆಗರ

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ.

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ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾರು/ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸದ್ಗುರು.

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ಮರೆಯಬೇಡಿ!

ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ. ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

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