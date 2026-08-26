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ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್!

ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರೋಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

food Aug 26 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:gemini
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ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಪರೋಟ ಬಿಸಿಯಿರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ರಬ್ಬರ್‌ನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಳಸುವ ತುಪ್ಪ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು!

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ತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಎಣ್ಣೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ!

ಪರೋಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಲೇಯರ್ ಹಾಕುವಾಗ ತುಪ್ಪದ ಬದಲು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು (Oil) ಬಳಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪರೋಟಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

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ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪರೋಟಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಬಿಸಿಯಿದ್ದಾಗ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರೋಟ ತಣ್ಣಗಾದ ತಕ್ಷಣ ತುಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪರೋಟ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ (Stiff).

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ಮೃದುವಾದ ಪರೋಟದ ರಹಸ್ಯ!

ಪರೋಟದ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಲೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪರೋಟವು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೂ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

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ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಪರೋಟ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ!

ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಪರೋಟ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಪದರ ಪದರವಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಪರೋಟ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!

Image credits: gemini

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