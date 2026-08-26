ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರೋಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪರೋಟ ಬಿಸಿಯಿರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಳಸುವ ತುಪ್ಪ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು!
ಪರೋಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಲೇಯರ್ ಹಾಕುವಾಗ ತುಪ್ಪದ ಬದಲು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು (Oil) ಬಳಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪರೋಟಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪರೋಟಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಬಿಸಿಯಿದ್ದಾಗ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರೋಟ ತಣ್ಣಗಾದ ತಕ್ಷಣ ತುಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪರೋಟ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ (Stiff).
ಪರೋಟದ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಲೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪರೋಟವು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೂ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಪರೋಟ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಪದರ ಪದರವಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಪರೋಟ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
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