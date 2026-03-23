ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಅಥವಾ ಪಕೋಡಾ ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕರಿಯುವಾಗ (Deep Fry) ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಹೊಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಮಣಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಉಪ್ಪು' ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲದು!
ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಗೆಯಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕರಿಯುವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ತಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಗ ಕೊಳೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕರಿಯುವುದರಿಂದ ಪೂರಿ, ಪಕೋಡ ಮತ್ತು ಕಚೋರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ (ಗರಿಗರಿ) ಆಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಎಣ್ಣೆಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯುವ ಮೊದಲೇ (ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಶುರುವಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ) ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಸೀದು ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?
ಒಣ ಮೀನಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ.. ವಾಸನೆ ಮಾಯ, ರುಚಿನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ
ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಚಹಾ ಕಲೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು
Protein Foods: ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ 6 ಆಹಾರಗಳಿವು!