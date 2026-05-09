Tea: ಟೀ ಸಖತ್‌ ಟೇಸ್ಟ್‌ ಬರಲು ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕ್ತಾರೆ!

food May 09 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಚಿ

ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೀ ರುಚಿಯಾಗುವುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇರುವುದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಇದೆ.

ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ

ಎರಡು ಕಪ್‌ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಚಮಚ ಟೀ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ. 

ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಟೀ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ, ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಬೇಕು, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಹಿ ಆಗೋ ಥರ ಬೇಡ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಬೇಕು.

ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ ಹಾಕಿ

ಈಗ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾರಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪಾರ್ಲೆಜಿ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿಯೇ ಕುದಿಸಿ.

ಕ್ರೀಮಿ ಆಗಬೇಕು

ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಟೀ ಕ್ರೀಮಿ ಆದರೆ ಟೀ ಟೇಸ್ಟ್‌ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ!

