ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಟೈಮರ್ ಇಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದ್ರವ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಗೆ 6 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ ಬೆಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಭಾಗವು ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು 8 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದರೆ ಹಳದಿ ಭಾಗವು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬೆಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿಭಾಗವು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೆಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಉತ್ತಮ.
10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಭಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ
ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಂದರೆ ತಿನ್ನಲು ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ವಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಳದಿ ಭಾಗವು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಬೇಯುವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯದಂತೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ವಿನೇಗರ್, ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು.
ಮೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ಆಗುವಂತೆ ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿರುವ ನೀರನ್ನು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ.
