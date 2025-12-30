ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಹೋಳುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುವಂತೆ ಲಘುವಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಮತ್ತು 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.
ಸಾಸಿವೆ, ಸೋಂಪು, ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದು, ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಣಗಿದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಇಂಗು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಣ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ. 4-5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ 6-12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
