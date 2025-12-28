ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 2-3 ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಕ್ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಲೇಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಇದು ಹೊಸ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆಯು ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ.
