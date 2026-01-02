Kannada

ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಫೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ

Author: Gowthami K
ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ ಹುರಿಯಿರಿ.  ತಣ್ಣಗೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು  ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ

ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ನೆನೆಸಿ

ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ 1ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿ, ಹುರಿದ ಮಸಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ.  

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇರಿಸಿ, ತುಪ್ಪ ಬೇರ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ.

ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ನೀರು ದೋಸೆ (Neer Dosa) ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಘೀ ರೋಸ್ಟ್‌ನ ನಿಜವಾದ ರುಚಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ತುಪ್ಪದದಲ್ಲೇ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸಿ, ಮಸಾಲೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರಬಾರದು

