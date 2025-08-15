ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸೋಣ.
ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಚಿಯಾ ಬೀಜದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾರಿನಂಶ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಾರ್ಲಿ ನೀರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾರ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚುರುಕಾಗಿರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಸ್ !
ರಾತ್ರಿ ಊಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಸಕತ್ ನಿದ್ದೆ, ತೂಕವೂ ಇಳಿಕೆ!
ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ?
ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದ ವೇಳೆ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!