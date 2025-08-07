Kannada

ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿವಿಕಾಸ

ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಏಳು ಆಹಾರಗಳು

Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಮೊಟ್ಟೆ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಲು

ಹಾಲಿನ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹಾಲು ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಿವೆ.

ಓಟ್ಸ್

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಓಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಸತು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಓಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.

ಸೊಪ್ಪು

ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿವೆ.

ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು

ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ನಾರು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು

ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

