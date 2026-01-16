ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಬಾರದು. ಮೊದಲು ಉರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸುಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ಯಾನ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಹಬೆ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬೇಯಲು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ತರಕಾರಿ ಬೇಯಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಳೆಯನ್ನೂ ಬೇಯಲು ಇಡಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತರಕಾರಿಯೂ ಕತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಗಳೂ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯೇ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ದಪ್ಪ ತಳದ ಬಾಣಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿ. ಹಗುರವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಯವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
