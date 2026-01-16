Kannada

ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಈ 5 ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ

food Jan 16 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Getty
ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಬಾರದು. ಮೊದಲು ಉರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸುಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: freepik
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಡಿ

ಪ್ಯಾನ್‌ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಹಬೆ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬೇಯಲು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: socail media
ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು

ನೀವು ತರಕಾರಿ ಬೇಯಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಳೆಯನ್ನೂ ಬೇಯಲು ಇಡಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

Image credits: socail media
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತರಕಾರಿಯೂ ಕತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಗಳೂ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯೇ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 

Image credits: Getty
ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸದಿರುವುದು

ದಪ್ಪ ತಳದ ಬಾಣಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ ಬಳಸಿ. ಹಗುರವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಯವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

