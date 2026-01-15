ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೀಟಗಳು, ಪತಂಗಗಳಿಂದ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಪತಂಗಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೀಟಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸೋಂಕಿತ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೀಟಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ನೀವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡಬ್ಬಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಪತಂಗಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಣಗಿದ ಪುದೀನಾ ಎಲೆ, ಒಣಗಿದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಬಹುದು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸೂಕ್ತ.ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಧಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
