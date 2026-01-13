ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಏಳು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೇಯದು.
ವಾಲ್ನಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ನಟ್ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಾಲ್ಮನ್, ಸಾರ್ಡಿನ್ನಂತಹ ಮೀನುಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವೊಕ್ಯಾಡೊದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ Side Dish.. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ
Makara Sankranti 2026: ಈ ವರ್ಷದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪೊಂಗಲ್ ತಿನ್ನಬಾರಾದಾ?
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ತಿಂದರೆ ಈ 7 ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!
Apple: ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?