ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ 7 ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್

ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಏಳು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೇಯದು. 

ವಾಲ್ ನಟ್

ವಾಲ್ನಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ನಟ್ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮೀನು

ಸಾಲ್ಮನ್, ಸಾರ್ಡಿನ್‌ನಂತಹ ಮೀನುಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಲೂಬರ್ರಿ

ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು

ಅವೊಕ್ಯಾಡೊದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್

ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು, ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ

ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

