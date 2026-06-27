Kannada

ಸಣ್ಣ ಆಗೋಕೆ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ; ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು..!

food Jun 27 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:Getty
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ಕ್ಯಾರೆಟ್

ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ಹೂಕೋಸು (ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್)

ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

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ಸೇಬು (ಆ್ಯಪಲ್)

ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯೆಟರಿ ಫೈಬರ್ ಕೂಡಾ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

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ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ

ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ಬೀಟ್‌ರೂಟ್

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಲೇಟ್ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ಎಲೆಕೋಸು (ಕ್ಯಾಬೇಜ್)

ಎಲೆಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಡಯೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

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