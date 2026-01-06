Kannada

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು ತಿನ್ನಿ! ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

food Jan 06 2026
Author: Ravi Janekal Image Credits:Freepik
Kannada

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ಕರುಳು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ

ಸೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
Kannada

ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ಕೂದಲು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

Image credits: interest

ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯ,ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್

ಮಂಗಳೂರು ಫೇಮಸ್ ಫುಡ್ ಚಿಕನ್‌ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ನ ಅಸಲಿ ರುಚಿಯ ರಹಸ್ಯವಿದು!

ಗ್ಯಾಸ್, ಅಸಿಡಿಟಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ: ಒಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಅಮೃತವೋ ಅಥವಾ ವಿಷವೋ? ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?