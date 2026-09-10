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ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೂ, ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವೇ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ.

festivals Sep 10 2026
Author: Pavna Das Image Credits:AI
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ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು.

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ವರಾಹ ಅವತಾರ

ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಬಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು.

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ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ

ತಪ್ಪಿನ ಮುಂದೆ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಧೈರ್ಯ.

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ವಾಮನ ಅವತಾರ

ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕ ನಂತರವೂ ವಿನಮ್ರರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಹಂಕಾರವೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ.

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ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ

ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: AI
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ಶ್ರೀರಾಮ ಅವತಾರ

ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಿಸಬೇಡಿ.

Image credits: AI
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ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ

ಕೇವಲ ಪರಿಶ್ರಮವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೀಲಿಕೈ.

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ಬುದ್ಧ ಅವತಾರ

ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.

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ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ

ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ.

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