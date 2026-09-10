ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೂ, ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವೇ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು.
ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಬಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು.
ತಪ್ಪಿನ ಮುಂದೆ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಧೈರ್ಯ.
ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕ ನಂತರವೂ ವಿನಮ್ರರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಹಂಕಾರವೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಿಸಬೇಡಿ.
ಕೇವಲ ಪರಿಶ್ರಮವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೀಲಿಕೈ.
ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.
ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ.
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