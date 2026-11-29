ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಗಿಡಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಒಡೆದ ಗಡಿಯಾರದಂತಹ ಬಳಸದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ.
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೂವುಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಾದರೂ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಮನೆಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ಆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
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