Kannada

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಝೆನ್ ಡೈಮಂಡ್‌ನ 5 ಅದ್ಭುತ 'ಈವಿಲ್ ಐ' ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ!

fashion May 22 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pinterest
Kannada

ಈವಿಲ್ ಐ ಹಾಲೋ ಸ್ಟಡ್ಸ್:

ಸರಳ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ 'ಈವಿಲ್ ಐ' ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
Image credits: Pinterest
Kannada

ಈವಿಲ್ ಐ ಹೂಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್:

ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಝೆನ್ ಡೈಮಂಡ್‌ನ ಈ 'ಈವಿಲ್ ಐ' ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಡ್ರಾಪ್ ಈವಿಲ್ ಐ ಪೆಂಡೆಂಟ್:

ಕತ್ತನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಚೈನ್‌ಗೂ ಇದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.  

Image credits: Pinterest
Kannada

ಕೀ ಈವಿಲ್ ಐ ಪೆಂಡೆಂಟ್:

'ಈವಿಲ್ ಐ' ಇರುವ ಈ ಕೀಲಿ ಕೈ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕವಚದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಭರಣವೂ ಹೌದು.
Image credits: Pinterest
Kannada

ಶೀಲ್ಡ್ ಈವಿಲ್ ಐ ಪೆಂಡೆಂಟ್:

ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶೀಲ್ಡ್ (ಗುರಾಣಿ) ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಂಜೆಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: Pinterest

ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ; ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರ್ಕ್​ನ 7 ಬಂಗಾರದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಹಳೆಯ ಮೆಟಲ್ ಬಳೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್: ನೋಡೋಕೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ

ಶೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್: ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

Sheer Sarees: ಫಿಗರ್ ಫ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಶೀರ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್