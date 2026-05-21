Sheer Sarees: ಫಿಗರ್ ಫ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಶೀರ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಉಟ್ಟರೂ ಉಡದಂತಿರುವ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರ ಎನಿಸದ ಸೀರೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪೇಪರ್ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಿ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶೀರ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸಖತ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾದಾ ಸೀರೆಗಳು ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ ಆರ್ಗೆಂಜಾ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾದಾ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಶೀರ್ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರನ ಹೃದಯ ಕದಿಯಬಹುದು.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಶೀರ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವಿನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೀರೆಗೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಶೀರ್ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟಸೆಲ್ ಲಟ್ಕನ್ಗಳು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಾಲ್ಟರ್ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳು 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಲಭ್ಯ.
ಕೇವಲ ₹150ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಜುಮ್ಕಿ! ಮುಖದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 6 ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಬೇಡ, ಸಣ್ಣ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ!
ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾಂತಿ ತರಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ! ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ 6 ಡಿಸೈನರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ