ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು.
ಚಿನ್ನದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಬಜೆಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ₹1500ರ ಬೆಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಖರೀದಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನ್.
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ನ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರದ ವಿನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ₹1000-₹1200ಕ್ಕೆ ಇದು ಲಭ್ಯ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮೀನಾಕಾರಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಲಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ರೋಪ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ರೌಂಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 25 ವರ್ಷದಿಂದ 50+ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಡಿಸೈನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
₹1200-₹1500 ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಜೆಂಟಾ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ನ ಮೀನಾಕಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಖರೀದಿಸಿ. ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದು.
