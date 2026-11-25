ಅಗಲವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಹೆವಿ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಬೆರಳಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಪುಟ್ಟ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಂದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಡೈಲಿವೇರ್ ಗೆ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಡ್ರೆಸ್ ಗಳಿಗೂ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾದಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ ಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ತರುತ್ತವೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಇವು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದವರಿಗೆ ಇಂಥ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಬೆಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಜೊತೆ ಇವುಗಳ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ.
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