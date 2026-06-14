ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಭರಣವಾಗಿದೆ.
ಡಬಲ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೈಮಂಡ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಚಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡೈಮಂಡ್ಗಳು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಭರಣಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
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