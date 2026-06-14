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ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ನ 6 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. 

fashion Jun 14 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
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ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.  

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ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಭರಣವಾಗಿದೆ.

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ಡಬಲ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಡಬಲ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೈಮಂಡ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಚಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

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ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡೈಮಂಡ್‌ಗಳು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

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ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಭರಣಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

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