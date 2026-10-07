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ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ 5 ವಸ್ತುಗಳು

fashion Oct 07 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Instagram@valersia_com
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ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು?

ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

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ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಪೂನ್

ಋತುಚಕ್ರದ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

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ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ

ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

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ವೈಯಕ್ತಿಕ ಔಷಧಗಳು

ತಲೆನೋವು, ಅಲರ್ಜಿ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿಯಮಿತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಢೀರ್ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

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ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್

ಬಟ್ಟೆಯ ಹೊಲಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಹೋದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

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ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಲಾರ್ಮ್

ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

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