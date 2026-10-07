ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತರ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಋತುಚಕ್ರದ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ತಲೆನೋವು, ಅಲರ್ಜಿ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿಯಮಿತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಢೀರ್ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಬಟ್ಟೆಯ ಹೊಲಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಹೋದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
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