ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಭುಜದ ಬಳಿ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೈ-ನೆಕ್ ಕಾಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪಿಂಕ್ ನೆಟ್ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇದು ಹಾಲ್ಟರ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಲೌಸ್. ಇದರ ಮೇಲಿರುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಗೂ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕಟ್-ಔಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆ ಆಕಾರದ ಕಟ್-ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಇದು ಹೈ-ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್-ಔಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ರೊಕೇಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿವೆ.
ಇದು ಹೈ-ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕಾಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ಲೌಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂದಿನಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸುಂದರವಾದ V-ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಬಟನ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಶೀರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
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