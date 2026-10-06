ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ರೂಪವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಈ ಸೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಹಾರ ಸೀರೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹರಳುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ ಹಾರ ಕತ್ತಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಸಾಕು, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾರವು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ರೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಚೋಕರ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳು ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿವೆ.
ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣರ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆ ಇರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈ ಲಾಂಗ್ ಹಾರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
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