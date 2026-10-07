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3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕರಿಮಣಿ ಸರಗಳು!

fashion Oct 07 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pinterest
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ಸ್ಟೋನ್ ಲಾಕೆಟ್ ಚೈನ್

ಚಿನ್ನದ ಸರದ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ಕರಿಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿರುವ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಾಕೆಟ್ ಈ ಸರದ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್

ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಇಂತಹ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕರಿಮಣಿ ಸರಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೈನ್

ಕರಿಮಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸರಕ್ಕೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: Pinterest
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ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಲಾಕೆಟ್

ಕರಿಮಣಿ ಸರಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಸ್ಟೋನ್ ಲಾಕೆಟ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

Image credits: Pinterest
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ಡೈಲಿವೇರ್ ಚೈನ್

ಚಿನ್ನದ ಸರದ ಮಧ್ಯೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಕರಿಮಣಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ಈ ಸರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest

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