ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕುಂದನ್, ಪರ್ಲ್ ಡ್ರಾಪ್, ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ಕನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತವೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಲಾಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 3-4 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಡಿಸೈನ್, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಪರ್ಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆ, ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಹಾಗೂ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಲಾಕೆಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಭರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷುರಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಲಾಕೆಟ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಹೆವಿ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಲೇಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಲಾಕೆಟ್ 3-4 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾನೇ ಹೆವಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
