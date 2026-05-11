ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್, ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಳೆಗಳು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂತೆಂದರೆ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೈತುಂಬಾ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು, ಸಿಲ್ವರ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರಿಸಿ. ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಈ ಬಳೆ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಯು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 12-12 ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೆಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ಲಿಟರ್ ವರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುದ್ದಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೀವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು.
