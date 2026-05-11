ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಗಳು 500 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಈ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಜುಮುಕಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ.
ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಲಾಝೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದುಪಟ್ಟಾದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಎ-ಲೈನ್ ಶೈಲಿಯ ಈ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೂಟ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಣ್ಣವು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ಗಳು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫೀಸ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
