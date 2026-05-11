ಹಗುರ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್‌ಗಳು: ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ 6 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು!

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
fashion May 11 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
ರೆಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್‌ಗಳು 500 ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: flipkart.com
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಈ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಜುಮುಕಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ.

Image credits: flipkart.com
ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್

ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಲಾಝೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದುಪಟ್ಟಾದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: flipkart.com
ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೂಟ್

ಎ-ಲೈನ್ ಶೈಲಿಯ ಈ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೂಟ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: flipkart.com
ಪರ್ಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಎ-ಲೈನ್ ಸೂಟ್

ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಣ್ಣವು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: flipkart.com
ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫೀಸ್‌ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: flipkart.com

