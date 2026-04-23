ಈ ಶಂಖದ ಕಫ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧರಿಸಲು ಸುಲಭ. ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಕಫ್ ಜೊತೆ ಶಂಖದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕವಡೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಹೂಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಓಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೀಚ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಜೊತೆಗೂ ಈ ಓಲೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಶಂಖದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು ಫಂಕಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಶಂಖದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಲವು ಬಣ್ಣದ ಶಂಖಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಲಾದ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಶಂಖದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೀಚ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಈ ಶಂಖದ ಚೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶಂಖಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಶಂಖದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೀಚ್ ಲುಕ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪೀಚ್, ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ನಿಜವಾದ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಉಂಗುರವಿಲ್ಲದೆ ಬೀಚ್ ಲುಕ್ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಉಂಗುರವು ಕೈಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
