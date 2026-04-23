ಬೀಚ್ ಲುಕ್​ಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಚ್: ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಶಂಖದ ಆಭರಣಗಳ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ

fashion Apr 23 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt and other instagram
Kannada

ಶಂಖದ ಕಫ್ ಬ್ರೇಸ್​ಲೆಟ್

ಈ ಶಂಖದ ಕಫ್ ಬ್ರೇಸ್​ಲೆಟ್​ನ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧರಿಸಲು ಸುಲಭ. ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಕಫ್ ಜೊತೆ ಶಂಖದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: voyagebyparis Instagram
Kannada

ಕವಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಹೂಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಕವಡೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಹೂಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಓಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೀಚ್ ಔಟ್​ಫಿಟ್​ ಜೊತೆಗೂ ಈ ಓಲೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: voyagebyparis Instagram
Kannada

ಶಂಖದ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಈ ಶಂಖದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು ಫಂಕಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: voyagebyparis Instagram
Kannada

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಶಂಖದ ಬ್ರೇಸ್​ಲೆಟ್

ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಶಂಖದ ಬ್ರೇಸ್​ಲೆಟ್​ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಲವು ಬಣ್ಣದ ಶಂಖಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಲಾದ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಶಂಖದ ಬ್ರೇಸ್​ಲೆಟ್ ಬೀಚ್ ಔಟ್​ಫಿಟ್​ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

Image credits: oceaniquecreations Instagram
Kannada

ಶಂಖದ ಚೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಈ ಶಂಖದ ಚೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶಂಖಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಶಂಖದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೀಚ್ ಲುಕ್​ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: hardwearmerry Instagram
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ

ಪೀಚ್, ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ನಿಜವಾದ ಮುತ್ತುಗಳಿರುವ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಉಂಗುರವಿಲ್ಲದೆ ಬೀಚ್ ಲುಕ್ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಉಂಗುರವು ಕೈಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: anniecasepearl Instagram

