ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಈ ಸೀರೆಯು ತುಂಬಾ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೀ ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ಗೆಂಜಾ ಸೀರೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಟೆನ್ಶನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬಹುದು.
ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಿ.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಲರ್ ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾದ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಗಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಗುರ, ಕ್ಯೂಟ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು
ಬರೀ ಬಳೆಗಳಲ್ಲ, ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್
ಜಸ್ಟ್ 200 ರೂ.ಯೊಳಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕುರ್ತಿ; ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೇ ಬೆಸ್ಟ್
ದಪ್ಪ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ 6 ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಓಲೆಗಳು!