ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ರಿಚ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಗೆಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಸ್ಟಿವ್ ವೈಬ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮದುಮಗಳ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಜರಿ ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಫೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಹೆವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಬಳೆಗಳು ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ, ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಲುಕ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
