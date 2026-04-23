ಜೆಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡಾ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ವಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಳೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಳೆಗಳು ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಂಗನ್ ಡಿಸೈನ್ ತೆಳುವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಅಥವಾ ದಪ್ಪನಾದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಳೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಈ ಮೆಟಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬಳೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಳೆಯ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳ ಸುಂದರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ.
ಮ್ಯಾಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಲಾಕ್ ಬಳೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಲಹರಿಯಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಳೆ ಲಹರಿಯಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
