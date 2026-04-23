ಹಗುರ, ಕ್ಯೂಟ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ, ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
fashion Apr 23 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:CHATGPT
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ದುಂಡನೆಯ ಸ್ಟೋನ್ ಜುಮುಕಿ

ದುಂಡನೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಟೋನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಹೂವಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳ ವಿವರಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ವೈಬ್ಸ್‌ಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.

Image credits: PINTEREST
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮಿನಿ ಜುಮುಕಿ

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಎರಡೂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಡ್ರಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿನಿ ಜುಮುಕಿ

ಹಗುರವಾದ ಡ್ರಾಪ್ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಚಲನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: PINTEREST
ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜುಮುಕಿ

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಇವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: PINTEREST
ಮಿನಿಮಲ್ ಸ್ಟಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ

ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದದ್ದನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಮಿನಿ ಸ್ಟಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಇದು ಸಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST

