ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ದೇಸಿ ಲುಕ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ರೇಷ್ಮೆ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿ ವೈಬ್ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯೂ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಸಿರು ಪಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಲು, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಲೋ ಬನ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಕೆನ್ನೆಗಳು, ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಿಂದಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್
ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಂತೆ ಕೆಂಪು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತೆ
