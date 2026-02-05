Kannada

ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯ ಅಂದ, ಪಚ್ಚೆ ಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್

ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್​ನಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೆಂಪು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಪಚ್ಚೆ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
fashion Feb 05 2026
Author: Ravi Janekal Image Credits:instagram- ritikahairstylist
ಕೆಂಪು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ

ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ದೇಸಿ ಲುಕ್​ನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ರೇಷ್ಮೆ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Image credits: instagram- ritikahairstylist
ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್

ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿ ವೈಬ್ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. 

Image credits: instagram- ritikahairstylist
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಈ ಕೆಂಪು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗೆ ಅಗಲವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳ ಆಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಬೋಟ್ ನೆಕ್‌ಲೈನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Image credits: instagram- ritikahairstylist
ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಚ್ಚೆ ಹಾರ

ಈ ಬಾರಿಯೂ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್​ನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಸಿರು ಪಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram- ritikahairstylist
ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಲೋ ಬನ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೋಟ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಲು, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಲೋ ಬನ್ ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram- ritikahairstylist
ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಡ್ ಮೇಕಪ್

ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಕೆನ್ನೆಗಳು, ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಿಂದಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ 

Image credits: instagram- ritikahairstylist
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಲುಕ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಂತೆ ಕೆಂಪು ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತೆ

Image credits: instagram- ritikahairstylist

