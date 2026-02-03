ಪಾಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಂದರವಾದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾಂಜಿ ಡಿಸೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿವೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ, ತೆಳುವಾದ ಸ್ನೇಕ್ ಚೈನ್ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಕಾಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಹೃದಯಾಕಾರದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುವತಿಯರು ಜಾಲಿ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಇರುವ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಬದಲು, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ನಜರಿಯಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾಂಜಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ.
₹5000 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಚೈನ್ ಪಯಲ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲಿಗ್ರೀ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್ ಮೇಲಿರುವ ಇಂತಹ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಪಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳ ಬದಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಹರಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಲುಕ್ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮೀನಾಕಾರಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೈನ್ ಪಾಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಬದಲು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಡಬಲ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಎಳೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು.
