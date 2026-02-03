Kannada

Silver Painjan Price: ಕೇವಲ ₹5000ಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಂಜಿ ಪಯಲ್

Author: Ravi Janekal Image Credits:instagram- maakripajewellers
ಗುಲಾಬಿ ಹರಳಿನ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಂಜಿ ಡಿಸೈನ್

ಪಾಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಂದರವಾದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾಂಜಿ ಡಿಸೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳಿವೆ. 

Image credits: instagram- maakripajewellers
ಸಿಲ್ವರ್-ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಮ್ ಪಯಲ್

ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ, ತೆಳುವಾದ ಸ್ನೇಕ್ ಚೈನ್ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಕಾಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಹೃದಯಾಕಾರದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram- maakripajewellers
ಕಪ್ಪು ಮಣಿಯ ಪಾಂಜಿ ಡಿಸೈನ್

ಯುವತಿಯರು ಜಾಲಿ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಇರುವ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಬದಲು, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ನಜರಿಯಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾಂಜಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram- maakripajewellers
ಸ್ಲಿಮ್ ಚೈನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಂಜಿ ಡಿಸೈನ್

₹5000 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಚೈನ್ ಪಯಲ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲಿಗ್ರೀ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ

Image credits: instagram- maakripajewellers
ಪೈಜೇಬ್ ಡಿಸೈನ್

ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್ ಮೇಲಿರುವ ಇಂತಹ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಪಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳ ಬದಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಹರಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram- maakripajewellers
ಹರಳು-ಮುತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಪಯಲ್ ಡಿಸೈನ್

ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಲುಕ್ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮೀನಾಕಾರಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೈನ್ ಪಾಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಬದಲು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram- maakripajewellers
ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ಪಯಲ್

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಡಬಲ್ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಎಳೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್‌ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. 

Image credits: instagram- maakripajewellers

