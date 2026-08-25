ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ರೂಟೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ మంచి ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೀರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿವೇರ್ ಸೀರೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೇಸ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಲುಕ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ.
ಮಗ್ಗ ವರ್ಕ್ನಂತಹ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದು ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸೀರೆಗೆ మంచి ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಸುತ್ತ ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರ್ಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮಗ್ಗ ವರ್ಕ್ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
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