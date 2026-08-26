ಡೈಲಿವೇರ್ಗೆ ಲೈಟ್ವೇಟ್ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳು
ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣದ ಡಿಸೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಲೈಟ್. ಇದು ಕೈಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಾಲು ಕಪ್ಪು ಮಣಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಸಿರು ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೈಗೆ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೂವನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಕಾರದ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಿದೆ. ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೆವಿ ಡೈಮಂಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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