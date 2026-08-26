ಡೈಲಿವೇರ್ಗೆ ಇಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಡಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹೊಳೆಯುವ ಬಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನವವಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಸಾದಾ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಘುಂಗ್ರೂ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆ ಇವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಜುಮ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬಳೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.
ಚಮ್ಕಿ, ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
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