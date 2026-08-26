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ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಳೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಬಳೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಆರಾಮದಾಯಕ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion Aug 26 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
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ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆಗಳು

ಡೈಲಿವೇರ್‌ಗೆ ಇಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

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ಕಡಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆಗಳು

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಡಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹೊಳೆಯುವ ಬಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನವವಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

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ಘುಂಗ್ರೂ ಬಳೆಗಳು

ಸಾದಾ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಘುಂಗ್ರೂ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾಗಳ ಜೊತೆ ಇವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ.

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ಜಾಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆಗಳು

ಜುಮ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬಳೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

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ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಳೆಗಳು

ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.

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ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಳೆಗಳು

ಚಮ್ಕಿ, ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

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