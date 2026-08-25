ಈ ತರಹದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡಾವನ್ನು ಕೈಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಯೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಾದಾ ಬಳೆಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರೂಬಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಈ ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಪಾರ್ಟಿವೇರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳ ಬದಲು, ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಕಡಾ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕಳೆ ತುಂಬುತ್ತವೆ.
ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಈ ಎಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಂಕ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ.
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