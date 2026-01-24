ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಮಗಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದು, ಯಾವ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಸ್-ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಹಾಕಿ.
ಕೂದಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಸರಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಗಳ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಿದ್ದರೆ, ಹಾಫ್ ಅಪ್-ಹಾಫ್ ಡೌನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬೋ ಹಾಕಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬಬಲ್-ಬಬಲ್ ಬ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತ್ರಿವರ್ಣ ಪೋಮ್-ಪೋಮ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಸರಳವಾಗಿ ಎರಡು ಜಡೆಗಳನ್ನು ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಿಬ್ಬನ್ನಿಂದ ಹೆಣೆದು, ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಬೋ ಕಟ್ಟಿ. ಇದು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ರಿಬ್ಬನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಡೆ ಹೆಣೆದು, ನಂತರ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬನ್ನೊಂದಿಗೆ ಲೋ ಪೋನಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಜಡೆಯು ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಫಂಕಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಗಳ ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಫಿಶ್ಟೇಲ್ ಬ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಿಬ್ಬನ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ.
ಗಂಡ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಫುಲ್ ಖುಷ್!
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿ 9kt ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
ಕೇವಲ 1.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ!
ಸಿಂಪಲ್ನಿಂದ ರಾಯಲ್ವರೆಗೆ: ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ಸ್