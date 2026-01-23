ಆಫೀಸ್ ಹೋಗುವ ಪತ್ನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ, 9 ಕ್ಯಾರಟ್ನಲ್ಲಿ 7 ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಪತ್ನಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 5000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಸರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯಾಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಕತ್ತಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ.
ತೆಳುವಾದ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕತ್ತಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಇಂತಹ ಸರವನ್ನು 10,000-12,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಚೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದುಂಡಗಿನ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅದರ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಾಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸ್ಲೀಕ್ ಚೈನ್ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ 3000-4000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಮುತ್ತು ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೂ ಇಂತಹದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ-ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ವೆನೆಷಿಯನ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ಲಿಂಕ್ಗಳು ನಯವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 5000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸರವನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೈನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಬಹುದು.
