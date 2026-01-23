Kannada

ಸ್ಲೀಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್:

ಆಫೀಸ್ ಹೋಗುವ ಪತ್ನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ, 9 ಕ್ಯಾರಟ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ಆಯ್ಕೆಗಳು

fashion Jan 23 2026
Kannada

ಸ್ಲೀಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್

ಪತ್ನಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ  9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 5000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Kannada

ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಲಾಕೆಟ್

ತೆಳುವಾದ ಸರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯಾಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಕತ್ತಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ.

Kannada

ಸಾಲಿಟೇರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್

ತೆಳುವಾದ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕತ್ತಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಇಂತಹ ಸರವನ್ನು 10,000-12,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Kannada

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಚೈನ್

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಚೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದುಂಡಗಿನ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅದರ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಾಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Kannada

ಸ್ಲೀಕ್ ಸೋಬರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್

1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸ್ಲೀಕ್ ಚೈನ್ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3000-4000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಮುತ್ತು ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೂ ಇಂತಹದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

Kannada

1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್

ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ-ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ವೆನೆಷಿಯನ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ನಯವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 5000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

Kannada

1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರ

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸರವನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೈನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಬಹುದು. 

