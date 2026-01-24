ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ...
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೆವಿ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಕೃತಿ ಇದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತುಗಳ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಗಳಿವೆ.
ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೋನ್ ಗಳಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಚಾಂದ್ಬಾಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ದುಂಡಗಿನ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಮುತ್ತುಗಳ ಅಲಂಕಾರವಿದೆ.
ನೀವು ಉದ್ದನೆಯ ಜುಮ್ಕಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಕೃತಿಯ ಸ್ಟಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಜುಮ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಗಳಿವೆ.
ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜುಮ್ಕಾ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪದರದ ಇಯರ್ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
